شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما بعد تجديد تعاقده: عندما يمتزج عشق الزمالك بروحي فلن يخرج إلا معها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، وذلك في «ستوري» عبر حسابه بموقع «إنستجرام».
وكتب أوباما: «عندما يمتزج عشق الزمالك بروحي فلن يخرج إلا معها، المستحيل هو أن تبحث عن مقابل مالي لروحك، لن يأخذ روحك إلا خالقها، عشق الزمالك لا يقدر بثمن، شكرا لكل من شكك في انتمائي».
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