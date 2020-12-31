شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. الكشف عن الزي الجديد لمنتخب اليد استعدادًا للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اتحاد كرة اليد عن التصميم الجديد لزي المنتخب الوطني، والذي سيخوض به منافسات مونديال «مصر 2021»، المقرر إقامته خلال الفترة من 13 وحتى 31 من الشهر المقبل، وهو بألوان علم مصر الأحمر والأبيض والأسود.

ويواصل منتخبنا تدريباته القوية استعدادا للمنافسات خلاله معسكره المغلق الذي انطلق السبت الماضي بقيادة المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا، وامس نقل منتخبنا تدريباته للصالة الرئيسية باستاد القاهرة استعدادا لتجربتي اليابان الوديتان ضمن برنامج استعداده للمونديال المقرر لهما 5 و7 يناير.