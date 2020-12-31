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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري السعودي: الهلال يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الشباب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
خطف الهلال تعادلاً قاتلاً أمام ضيفه الشباب 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
وإفتتح فابيو مارتينز التسجيل للضيوف في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر اللقاء ونجح الشباب بالحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.
وإنتظر الهلال حتى الدقيقة 87 من عمر اللقاء لخطف هدف التعادل والذي حمل توقيع صالح الشهري.
ورفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب العام فيما رفع الشباب رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث.
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