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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يجبر موراي على الانسحاب من بطولة ديلراي بيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
قرر أندي موراي الانسحاب من بطولة ديلراي بيتش للتنس التي ستقام في فلوريدا الأسبوع المقبل لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا قبل بطولة أستراليا المفتوحة.
وأوضح موراي في تصريح "بعد مشاورات كثيرة مع فريقي المعاون قررت عدم السفر للعب في ديلراي بيتش، بسبب الزيادة في معدلات الإصابة بكورونا ومخاطر السفر المعتادة أرغب في تقليل خطر الإصابة بالعدوى قدر الامكان قبل أستراليا المفتوحة".
وغاب موراي عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة وعانى لاستعادة مستواه بعد عودته بعد توقف المنافسات بسبب كورونا، إلا أنه قبل الدعوة للمشاركة في البطولة.
وتعتبر بطولة ديلراي بيتش من المسابقات الاستعدادية لأستراليا المفتوحة التي ستنطلق في الثامن من شباط متأخرة ثلاثة أسابيع بسبب الاجراءات الصحية.
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