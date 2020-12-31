فيروس كورونا يجبر موراي على الانسحاب من بطولة ديلراي بيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

قرر ​أندي موراي​ الانسحاب من ​بطولة ديلراي بيتش​ للتنس التي ستقام في فلوريدا الأسبوع المقبل لتقليل فرص الإصابة ب​فيروس كورونا​ قبل بطولة أستراليا المفتوحة.



وأوضح موراي في تصريح "بعد مشاورات كثيرة مع فريقي المعاون قررت عدم السفر للعب في ديلراي بيتش، بسبب الزيادة في معدلات الإصابة بكورونا ومخاطر السفر المعتادة أرغب في تقليل خطر الإصابة بالعدوى قدر الامكان قبل أستراليا المفتوحة".

وغاب موراي عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة وعانى لاستعادة مستواه بعد عودته بعد توقف المنافسات بسبب كورونا، إلا أنه قبل الدعوة للمشاركة في البطولة.

وتعتبر بطولة ديلراي بيتش من المسابقات الاستعدادية لأستراليا المفتوحة التي ستنطلق في الثامن من شباط متأخرة ثلاثة أسابيع بسبب الاجراءات الصحية.