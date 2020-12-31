ميسي يشتري منزلاً جديداً في ولاية فلوريدا الأميركية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن قائد ​برشلونة​ ​ليونيل ميسي​ عزز أنباء انتقاله إلى نادي ​إنتر ميامي​ الأميركي، بعدما اشترى شقة فاخرة على ساحل فلوريدا.



وأفادت الصحيفة بأن سعر الشقة لا يقل عن 7.25 مليون جنيه إسترليني، وتقع في برج بورش ديزاين الفاخر، على شاطئ صني آيلز في ميامي.

وكانت تقارير صحفية تحدثت في وقت سابق من العام 2020 عن إمكانية إنتقال البرغوث إلى إنتر ميامي إلا أن هذه المعلومات بقيت دون تحرك رسمي من قبل الطرفين خصوصاً بعدما تراجع ميسي عن خطوة الرحيل عن النادي الكتالوني علماً أن عقده مع البلاوغرانا ينتهي الصيف المقبل ويستطيع الإنتقال إلى أي وجهة أخرى بداية من كانون الثاني.