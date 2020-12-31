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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة برشلونة المادية تحرمه من تعويض غياب كوتينيو الطويل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
تحدثت صحيفة "مونو ديبورتيفو" الكتالونية، عن موقف برشلونة من التعاقد مع لاعب جديد في الميركاتو الشتوي، بعد إصابة البرازيلي فيليب كوتينيو.
وتعرض كوتينيو لإصابة في الغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى خلال مواجهة إيبار، وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ويتوقع أن يغيب أربعة أشهر.
وأوضحت الصحيفة، أنه رغم مدة غياب كوتينيو الطويلة (يتوقع أن يعود في أيار المقبل) لكن إدارة النادي الكتالوني قررت عدم التعاقد مع لاعب جديد في كانون الثاني.
وأضافت أن برشلونة لا يملك أي أموال بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا لذلك لن يكون قادراً على ضم بديل للبرازيلي في الميركاتو.
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