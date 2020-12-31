الجزيرة يقلب تأخره إلى تعادل أمام العين وفوز الشارقة وسقوط الفجيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

قلب ​الجزيرة​ تأخره أمام ​العين​ 0-2 إلى تعادل 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد هزاع بن زايد - بنادي العين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من ​دوري الخليج العربي الإماراتي​ لكرة القدم.



وإفتتح كايو لوكاس فيرنانديز التسجيل للعين في الدقيقة 23 من عمر اللقاء قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني قلص برونو الفارق للضيوف بهدفه في الدقيقة 61 قبل أن يدرك خلفان مبارك الرازي التعادل بعدها بدقيقتين.

وفي باقي المباريات تعادل اتحاد كلباء مع حتا سلباً كما تغلب ​الشارقة​ على ​عجمان​ 2-0 فيما سقط ​الفجيرة​ 1-2 أمام خورفكان.