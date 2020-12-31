مدرب نانت الجديد: لن أقول أنني سأكون مثل غوارديولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

اعتبر المدرب الجديد لنادي نانت ​ريمون دومينيك​ أنه لن يكون ​بيب غوارديولا​ الفريق الفرنسي لكنه يعد بالمساعدة على تحسن الأداء.



وأوضح دومينيك في مؤتمر صحفي "ليس لدي خطة معينة، وافقت على عرض نانت بأنانية من أجل إرضاء نفسي، فالتدريب مهنة ممتعة".

وأضاف: "لا أفكر كثيرا في أنها محطة لمواصلة مشواري في مكان آخر، فالمدربون دائما في حالة تفاؤل، ولكن النتائج تبقى العامل الأهم".

وحول غياب رئيس النادي عن مؤتمر تقديمه أشار "أعتقد أن ​فالديمير كايتا​ لديه مهام أخرى، ليس لدي مشكلة في لك، أنا كبير في السن ما يكفي لعدم الحاجة لمرافق لي".

وختم دومينيك "سعيد للغاية بالعودة مجددا بعد غياب 10 أعوام، لا أعتبر نفسي رجل إطفاء يؤدي دوره، بل لمساعدة اللاعبين، ليس لدي أهداف محددة، فالأهم بالنسبة لي أن يتحسن أداء الفريق، أنا هنا لرسم الابتسامة على وجوه اللاعبين، لن أقول أنني سأكون مثل غوارديولا، بل تقييم قدرات الفريق وكيفية استغلال مزايا كل لاعب".