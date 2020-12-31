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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التعادل سيد الموقف في المباراة الأخيرة لعام 2020 في الليغا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
تعادل أوساسونا مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب أل سادار ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم وهي الأخيرة في الليغا في العام 2020.
وغابت الأهداف عن الشوط الأول من اللقاء الذي خيّم عليه التعادل السلبي.
وإنتظر اصحاب الأرض حتى الدقيقة 68 من عمر المباراة لإفتتاح التسجيل عبر روبرتو توريس إلا أن هدف التعادل لم يتأخر وجاء بعد سبع دقائق من ركلة جزاء نفذها لوكاس بيريز بنجاح داخل شباك أوساسونا.
ورفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر.
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