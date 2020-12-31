شكرا لقرائتكم خبر عن 100 شخصية في كتاب بصمة اتحادي والان مع التفاصيل
ويعتبر الكتاب أول سلسلة من كتب بصمة اتحادي بإشراف إبراهيم كنداسة الذي حرص على استعراض الشخصيات الاتحادية من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللاعبين والإداريين الذين قدموا كل ما في وسعهم للنادي التسعيني.
إذ تقوم بصمة اتحادي بتسليط الضوء على الشخصيات وتاريخهم لمحبي الكيان العريق وتعريف الجيل الجديد من متابعي الرياضة بالأعمال والإنجازات والبطولات التي صنعت الأفراح وساهمت في مجد تاريخي للعميد بكل فخر وذلك من باب الوفاء والعرفان لهم.
هذا وسيتم على هامش فعاليات التدشين التذكير الاحتفال بمرور 93 عاماً على تأسيس النادي.
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