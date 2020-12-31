الشباب يهز صدارة الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذ الهلال نفسه في الرمق الأخير وتعادل مع الشباب 1-1 رغم النقص العددي للأخير منذ د. 50 ليتحصل الهلال على نقطة ويرتفع رصيده إلى 24 فيما رفع الشباب رصيده إلى 19 نقطة وأصبحت صدارة الهلال في خطر إذا فاز الأهلي الوصيف على التعاون غدا.

الشوط الأول

ظهرت رغبة الشباب منذ البداية في الضغط على حامل الكرة عن طريق مارتنيز ونواف العابد وعبدالله الحمدان على دفاعات الهلال لحرمانهم من البناء لينال الشباب مع مدربه كاشينيا التقدم بعد أن سجل مارتنيز هدف التقدم، حيث سدد كرة سكنت شباك الوطيان كهدف أول د14 بعد ذلك استلم لاعبو الهلال بقيادة سلمان الفرج وجوفينكو زمام الأمور في خط الوسط سعيا منهم في استعادة التوازن والحد من الضغط الشبابي في مناطقهم، ليسيطر بعدها الهلال على ربع الساعة الأخير دون خطورة على مرمى زيد البواردي.

الشوط الثاني

زادت رغبة لاعبي الهلال في إدراك التعادل، ومنح حكم اللقاء لاعب الشباب تركي العمار بطاقة حمراء في الدقيقة 54، ليستمر الضغط الهلالي في مناطق الخصم بحثا عن اختراق الدفاعات المتكتلة وهدد من خلالها صالح الشهري مرمى الشباب برأسية مرت بجانب القائم د 78، واستمر الهجوم الهلالي صوب مرمى البواردي، وكاد أن يسجل أخيرا عن طريق فيتو لولا تدخل محمد سالم أخيرا، وبعد عدة محاولات تمكن أخيرا صالح الشهري من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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