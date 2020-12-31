الاتحاد يعود للانتصارات عبر بوابة الباطن والنصر يتغلب على الفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف فريق الاتحاد فوزا مهما أمام مستضيفه فريق الباطن بهدفين مقابل هدف أحرزا بأقدام البرازيلي رومارينهو ( 53 / 83 ) وفابيو ابرو 93 في اللقاء الذي جمعهما على استاد نادي الباطن ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي المجمعة حقق النصر انتصارا ثمينا على الفيصلي 3-2 في مباراة مثيرة، ليرتفع رصيد النصر إلى 11 نقطة ويتجمد رصيد الفيصلي عند 13.

الفيصلي والنصر

الشوط الأول

بدأت المباراة حذرة من الطرفين وسط رغبة من لاعبي النصر في استدراج لاعبي الفيصلي من مناطقهم، وقد طبق مدرب النصر الكرواتي ألين هورفات الكثافة العددية في خط الوسط للاستحواذ عليه مع منهجية اللامركزية بوجود نور الدين مرابط كمهاجم وهمي، وتارة أخرى خالد الغنام، أما مدرب الفيصلي شاموسكا ففضل إشراك مهاجمين بوجود محمد الصيعري وتفاريس على أمل خطف مرتدة ومباغتة لاعبي النصر، ومن خلال هجمة منظمة من الخلف يراوغ خالد الغنام عبدالله الحسن ويمنح عرضية لنور الدين مرابط الذي أودعها في شباك ملائكة كهدف أول للنصر د 25، بعدها طالب شاموسكا لاعبيه بالتقدم إلى مناطق النصر، ليفاجئ سلطان الغنام لاعبي الفيصلي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 40.

الشوط الثاني

مع إصرار ورغبة لاعبي الفيصلي لتقليص الفارق، نالوا ما أرادوا بعد تسجيل تفاريس الهدف الأول عن طريق رأسية سكنت شباك جونز بالدقيقة 69، لتزداد المباراة إثارة وندية بين الفريقين، ويحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح النصر أهدرها نور الدين مرابط بعد أن تصدى لها ببراعة مصطفى ملائكة، لتتسنى للفيصلي ضربة جزاء ويدرك من خلالها هدف التعادل عن طريق تفاريس بالدقيقة 85، ليعود بعدها النصر للتقدم مجددا عن طريق مهاجمه رائد الغامدي الذي أضاف الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي.

كيف فاز الاتحاد؟

الرغبة الجامحة للاعبي الاتحاد في خطف نقاط المباراة

السيطرة المطلقة والتنظيم المحكم على مدار شوطي المباراة

المهارة العالية للبرازيلي رومارينهو

الاعتماد على تناقل الكرات القصيرة واستغلال بطء دفاع الباطن

قوة وأفضلية العنصر الأجنبي

لماذا خسر الباطن؟