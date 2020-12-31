نشوة الاتفاق تصطدم بطموح الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الاتفاق (17 نقطة) لتحقيق فوزه الرابع على التوالي حين يواجه ضيفه الوحدة (15 نقطة) وذلك في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام لحساب الجولة الحادية عشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل الاتفاق المنتشي بسلسلة الانتصارات المتتالية والتي كان آخرها الفوز بديربي الشرقية بقيادة مدربه الأفضل في شهر ديسمبر الوطني خالد العطوي لقاء الليلة بغية مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية متسلحا بصانع لعبه المميز التونسي نعيم السيليتي أحد أهم الأوراق في تشكيلة الفريق ومحمد الكويكبي والسنغالي سليمان دوكارا والمغربي وليد أزارو في خط المقدمة. وعلى الجانب الآخر يطمح البرتغالي إيفو فييرا مدرب الوحدة استغلال فوزه السابق على أبها الذي أعاد الفريق مجددا للطريق الصحيح والاستمرار في فورمة الانتصارات، حيث سيعمد للبرازيلي أنسيلمو والأسترالي ديمتري بيتراتوس في منتصف الملعب والصناعة لثنائي الهجوم هيرناني سانتوس وأحمد عبده، فيما ستكون ورقتا يوسف نياكاتي وغوستافو من أبرز الأسماء بدكة البدلاء. وعلى الجانب الآخر يطمح البرتغالي إيفو فييرا مدرب الوحدة استغلال فوزه السابق على أبها الذي أعاد الفريق مجددا للطريق الصحيح والاستمرار في فورمة الانتصارات، حيث سيعمد للبرازيلي أنسيلمو والأسترالي ديمتري بيتراتوس في منتصف الملعب والصناعة لثنائي الهجوم هيرناني سانتوس وأحمد عبده، فيما ستكون ورقتا يوسف نياكاتي وغوستافو من أبرز الأسماء بدكة البدلاء. أبرز اللاعبين في الاتفاق نعيم السيليتي

محمد الكويكبي

السنغالي سليمان دوكارا

المغربي وليد أزارو أبرز اللاعبين في الوحدة أنسيلمو

ديمتري بيتراتوس

هيرناني سانتوس

أحمد عبده

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