شكرا لقرائتكم خبر فوز العماري والمالكي ببطولة الرماية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الراميان مسفر العماري ومحمد المالكي المركز الأول في منافسات بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) التي أقيمت منافساتها خلال المدة من 27 إلى 31 ديسمبر 2020، وذلك على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر نشاط الاتحاد) وبمشاركة رماة المنتخب.

‏ وجاءت نتائج منافسات البندقية بتحقيق الرامي مسفر العماري المركز الأول والميدالية الذهبية برقم 251 في النهائي، فيما حل بالمركز الثاني والميدالية الفضية ‏الرامي حسين الحربي برقم 242.6 في النهائي، وأحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية الرامي فايز العنزي برقم 221.3 في النهائي.

وفي نتائج منافسات المسدس حقق الرامي محمد المالكي المركز الأول والميدالية الذهبية برقم 237.1 في النهائي، ‏وجاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية الرامي عطا الله العنزي برقم 235.9 في النهائي، بينما جاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية الرامي محمد الهلالي برقم 214.4 في النهائي.