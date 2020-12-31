فوز العماري والمالكي ببطولة الرماية

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وجاءت نتائج منافسات البندقية بتحقيق الرامي مسفر العماري المركز الأول والميدالية الذهبية برقم 251 في النهائي، فيما حل بالمركز الثاني والميدالية الفضية الرامي حسين الحربي برقم 242.6 في النهائي، وأحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية الرامي فايز العنزي برقم 221.3 في النهائي.وفي نتائج منافسات المسدس حقق الرامي محمد المالكي المركز الأول والميدالية الذهبية برقم 237.1 في النهائي، وجاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية الرامي عطا الله العنزي برقم 235.9 في النهائي، بينما جاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية الرامي محمد الهلالي برقم 214.4 في النهائي.
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