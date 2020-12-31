رالي داكار السعودية الأكثر تحديا حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد المتسابقون في رالي داكار السعودية 2021 مؤتمرا صحفيا (افتراضيا)، للحديث عن السباق المرتقب الذي سينطلق في الفترة من 3 إلى 15 يناير 2021 من جدة، ويستمر 13 يوما.

وشهد المؤتمر حضور عدد من رالي داكار، يأتي في مقدمتهم الإسباني كارلوس ساينز حامل لقب داكار السعودية 2020 الماضي، في فئة السيارات، والفرنسي ستيفان بيترهانسل صاحب الرقم القياسي في الفوز بداكار (13 مرة)، ويزيد الراجحي بطل الراليات السعودي، والأمريكي ريكي برابيك بطل فئة الدراجات في النسخة السابقة.