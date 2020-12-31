العين وأبها.. صراع البحث عن المنطقة الدافئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه العين نظيره أبها على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة ضمن الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح العين في مواصلة سكة الانتصارات بعد فوزه الأخير على التعاون بهدف دون مقابل رفع من رصيد الفريق إلى 10 نقاط، وحقق على إثره الفوز الثالث في مسيرته منذ الصعود.

ويأمل صاحب المركز 14 الاستمرار في حصد أكبر نقاط ممكنة خلال الجولات المقبلة، ومن ضمنها لقاء أبها الذي يتعرض للخسارة تلو الأخرى، وكان آخرها أمام الوحدة بهدف دون مقابل، مما جمد رصيده عند النقطة 11 في المركز 13 وعلى بعد نقطه واحدة من العين.

ويعتبر العين من الأندية الثلاثة الأكثر تعرضا للخسارة بواقع 6 مرات، فيما يعد أبها ثاني أضعف هجوم بواقع 11 هدفا من أصل 10 جولات.

ضمك والفتح

يحتدم اللقاء بين ضمك ونظيره الفتح على ملعب استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ويجد ضمك أمامه فرصة سانحة لتحقيق نتيجة إيجابية مع مدربه نور الدين بن زكري لا سيما أن الفريق استطاع خطف نقطة ثمينة أمام النصر في الجولة الماضية.

ويدرك ضمك ولاعبوه أنه ليس أمامه إلا الفوز لهروبه من فخ الهبوط والضغط أكثر على أندية العين والنصر حيث يقع في المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

فيما يدخل الفتح اللقاء منتشيا بفوز كبير على الفيصلي 3-2 ويطمح مع مدربه يانيك فييرا تحقيق العلامة الكاملة والوصول إلى النقطة 17 للدخول للمنافسة على المركز الرابع.

في حين استعان يانييك فيريرا مدرب نادي الفتح بلاعبي الناشئين والشباب لسد النقص الكبير الذي خلفته موجة الإصابات والإيقافات التي اجتاحت الفريق وأدت لفقدان النموذجي 8 من عناصره الرئيسة أبرزهم المحترف بن دبكة.

فريق ضمك:

النقاط: 8

المركز: 16

خسر: 6 مباريات

الفوز: مباراتان

تعادل: مباراتان

فريق الفتح:

النقاط: 13

المركز: 8

خسر: 5 مباريات

الفوز: 4 مباريات

تعادل: مباراة واحدة

فريق العين:

النقاط: 10

المركز: 14

خسر: 6 مباريات

الفوز: 3 مباريات

تعادل: مباراة واحدة

فريق أبها: