شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف كافاني ثلاث مباريات بسبب العنصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، الخميس، مهاجم مانشستر يونايتد الدولي الأوروجوياني، إدينسون كافاني، ثلاث مباريات، وغرّمه 100 ألف جنيه استرليني، لاستخدامه مصطلحاً عنصرياً في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي تم حذفها بسرعة.

وكان كافاني (33 عاماً) ردّ على تهنئة من أحد أصدقائه على موقع «إنستجرام» بـ«جراسياس نجريتو»، (شكراً لك أيها الأسود الصغير)، بعد الفوز بصعوبة على ساوثمبتون 3-2 في الدوري المحلي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في مباراة سجل خلالها مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق ثنائية، ولعب تمريرة حاسمة.

وحذف كافاني الرسالة بسرعة، فيما سارع يونايتد للدفاع عن مهاجمه الجديد، معتبراً أن الكلمة لها دلالات مختلفة في أمريكا الجنوبية.

وأُبلغ كافاني أن هذه المصطلحات تعتبر مهينة في بريطانيا، ما دفعه إلى حذف ما كتبه قبل أن يتقدم لاحقاً باعتذار قال فيه: الرسالة التي كتبتها.. كانت بمثابة تحية حميمة لصديق، لشكره على التهنئة بعد المباراة.

وأضاف في بيان أنه لم يتعمد على الإطلاق أن يهين أحداً، مضيفاً: أنا مناهض لأي لغة وتصرف عنصري، وأنا حذفت الرسالة ما إن أعلموني بأنه يمكن فهمها على نحو خاطئ. أود أن أعتذر بصدق عن ذلك.

لكن الاتحاد الانجليزي اعتبر انه انتهك اللوائح التي تحظر كل سلوك غير لائق على شبكات التواصل الاجتماعي، مع الظروف المشددة التي أشار إليها «اللون أو العرق أو إثنية شخص آخر».

وبإيقافه، سيغيب كافاني عن مباريات يونايتد ضد استون فيلا في الدوري، الجمعة، ونصف نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي، والدور الثالث من الكأس ضد واتفورد.

وشدد الاتحاد الانجليزي العقوبات في بداية الموسم عقب نشره تعليمات قبل انطلاقه من أجل الحد من اللغة والسلوك العنصريين، مع تحديد مدة العقوبة للإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي بالإيقاف ثلاث مباريات، على الأقل.