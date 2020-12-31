شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تدريبات استشفائية للأساسيين وخططية للبدلاء استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، ضمن برنامج الاستعداد للقاء مصر المقاصة الأحد القادم فى الأسبوع السابع ببطولة الدورى المحلى، فيما أدى باقى اللاعبين تدريبات خططية وتكتيكية، أبرزها التسليم والتسلم واللعب فى المساحات، كما خاضو تدريبات بدنية من شأنها الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، قبل أن يختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء، وتدرب حراس المرمى على التسديدات والكرات العرضية تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير، وعلى هامش المران، أكتفى آري بابل الدولى الأنجولى وإبراهيم أبو اليزيد بالتدريبات التأهيلية بالجرى حول الملعب.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكرة، تكليف محمد وهبة بمهمة المدير الفنى للفريق الأول لكره القدم وقائم بأعمال مدير الكرة، وعطيه صابر مدربا، وسعفان الصغير لحراس المرمي، لحين انتهاء مباريات البطولة العربية.

وتذوق فريق الإسماعيلى طعم الفوز لأول مرة هذا الموسم، على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما عصر الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى العام، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى.