شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 31 / 12 / 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة على رأسها اعلان تفاصيل أزمة منتخب مصر للشباب والانسحاب من أمم أفريقيا من جانب لجنة تقصى الحقائق، بجانب إعلان سلبية مسحة عبد الله جمعة فى الزمالك وتوقيع يوسف أوباما لاعب الزمالك 3 سنوات رسميا.
ربيع ياسين بعد اتهامات تقرير تقصى الحقائق: "سأرد فى الوقت المناسب"
علّق ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، على تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر من اتحاد الكرة اليوم، قائلا: "الحمدلله إنها جت على قد كدا، وكلها حاجات بسيطة"، وتابع ربيع ياسين: "سأرد على كل ما جاء بالتقرير في الوقت المناسب وأمتلك العديد من البراهين والأدلة على براءتى من كل الإتهامات التى طالتنى مؤخرا".
تأكيداً لليوم السابع..الإسماعيلى يعلن استمرار محمد وهبة لحين انتهاء البطولة العربية
قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكرة، تكليف محمد وهبة بمهمة المدير الفنى للفريق الأول لكره القدم وقائم بأعمال مدير الكرة، وعطيه صابر مدربا، وسعفان الصغير لحراس المرمي، لحين انتهاء مباريات البطولة العربية.
أصدرت لجنة تقصى الحقائق توصيات في أزمة منتخب الشباب في دورة شمال افريقيا فى تونس.
سلبية مسحة عبد الله جمعة الثانية .. وتحليل "رابيد تيست" للاعبي الزمالك
أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن المسحة التي خضع لها عبدالله جمعة مدافع الفريق بالأمس للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 12 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.