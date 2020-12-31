شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 31 / 12 / 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة على رأسها اعلان تفاصيل أزمة منتخب مصر للشباب والانسحاب من أمم أفريقيا من جانب لجنة تقصى الحقائق، بجانب إعلان سلبية مسحة عبد الله جمعة فى الزمالك وتوقيع يوسف أوباما لاعب الزمالك 3 سنوات رسميا.

ربيع ياسين بعد اتهامات تقرير تقصى الحقائق: "سأرد فى الوقت المناسب"

علّق ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، على تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر من اتحاد الكرة اليوم، قائلا: "الحمدلله إنها جت على قد كدا، وكلها حاجات بسيطة"، وتابع ربيع ياسين: "سأرد على كل ما جاء بالتقرير في الوقت المناسب وأمتلك العديد من البراهين والأدلة على براءتى من كل الإتهامات التى طالتنى مؤخرا".

تأكيداً لليوم السابع..الإسماعيلى يعلن استمرار محمد وهبة لحين انتهاء البطولة العربية

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكرة، تكليف محمد وهبة بمهمة المدير الفنى للفريق الأول لكره القدم وقائم بأعمال مدير الكرة، وعطيه صابر مدربا، وسعفان الصغير لحراس المرمي، لحين انتهاء مباريات البطولة العربية.

أصدرت لجنة تقصى الحقائق توصيات في أزمة منتخب الشباب في دورة شمال افريقيا فى تونس.

سلبية مسحة عبد الله جمعة الثانية .. وتحليل "رابيد تيست" للاعبي الزمالك