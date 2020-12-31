شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يستعرض إنجازاته مع الأهلى فى 2020: نأمل لحظات أكثر سعادة فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض حسين الشحات، نجم الأهلى، اللحظات السعيدة في وداع عام 2020، الذى شهد العديد من الإنجازات مع القلعة الحمراء خلال العام، حيث الفوز بثلاثة بطولات كبرى هى الدورى المصرى وبطولة دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر، متمنيا أن يكون العام المقبل 2021 أكثر سعادة وأن يرفع الله الوباء.

ونشر حسين الشحات، عبر حسابه بموقع تويتر، عددا من الصور وعلق قائلا: "إن لم تكن دائما البدايات جيدة فالنهايات تكون سعيدة جدا.. أفضل اللحظات في 2020 وهو أسعد اللحظات.. نأمل في لحظات أكثر سعادة في 2021 وأن ندعوا الله يحفظنا جميعآ ويرفع عنا الوباء ونكون بخير جميعا".



حسين الشحات تويتر

على صعيد آخر، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجلة.



حسين الشحات مع درع الدورى

وضمت القائمة كلًّا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.



حسين الشحات مع كأس أبطال دورى إفريقيا

وكان نجم النادى الأهلى حسين الشحات حرص على تهنئة أخيه بعد قدوم مولودته "مليكة"، ونشر صورة لهما معاً وبصحبتهما طفلة أخيه، وكتب، "ألف مبروك يا أخويا تتربي فى عزك إن شاء الله يا حبيبي ربنا يجعلها ذرية صالحة بإذن الله ويباركك فيها هى وعلىى وعبده يا ابو مليكة".