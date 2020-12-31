شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الجبلاية تغرى الأندية بشيكات الـ50 ألف جنيه للتحايل على لائحة النظام الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اللجنة الثلاثية لادارة اتحاد الكرة، تصرفاتها الغريبة منذ توليها المسئولية، حيث قررت اللجنة مؤخرا صرف شيكات بقيمة 50 ألف جنيه لأندية القسم الثانى و30 ألف جنيه لأندية القسم الثالث، رغم أن اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجناينى كانت قد صرفت دعم للأندية في شهر أكتوبر الماضى.

ورغم أن الهدف المعلن من هذه الشيكات هو دعم الأندية، إلا أن السبب الخفى هو التحايل على رغبات الأندية وتعديل بعض البنود الحساسة في اللائحة والتي كانت محل خلاف طوال الفترة الأخيرة مثل بند الـ8 سنوات وبند تضارب المصالح وبند التجنيد وغيرها من البنود التي من شأنها أن تغير خريطة الانتخابات المقبلة.

على صعيد متصل، علم ”الخليج 365” أن اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، تسلمت خزينة الجبلاية وفى خزينتها مبالغ مالية طائلة تقدر بـ80 مليون جنيه و5 ملايين دولار ، إضافة إلى مبالغ مماثلة تقترب من هذه المبالغ كديون مستحقة لدى جهات خارجية مختلفة، وهو ما يرفع من قيمة ميزانية اتحاد الكرة ، ليبقى هذا عامل مساعد في سبيل توفير كل الإمكانيات المطلوبة للصرف على المنتخبات ودعم الأندية الصغيرة وتطوير كل المنشات الخاصة بالكرة المصرية.

كل هذه المبالغ المذكورة تعد مورثات من عمل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى طوال العام وخمسة الشهور التي تولت فيها المهمة، نتاج جهد وعمل كبير فى سبيل توفير هذه القيمة المالية الكبيرة بزيادة تفعيل الموارد، وبات من المطلوب استخدامها فى أوجه الانفاق الصحيحة مع زيادة تنمية الموارد الفترة المقبلة.

يأتى هذا في الوقت الذى ترفض فيه اللجنة الثلاثية التى تولت المهمة منذ أيام قليلة سداد المتعلقات المالية للجبلاية لمستحقيها مثل متأخرات تقنية الفارللشركة المنفذة، والمقدرة بـ100 ألف يورو، لدرجة وصلت حد التهديد بإلغاء تطبيق الـ VAR بهدف تصدير انطباع سلبى وخداع الرأى العام بعدم توافر سيولة في خزينة الجبلاية، فضلا عن رغبة اللجنة الثلاثية في إشراك الأندية في تحمل تكاليف تقنية الفيديو، وهو ما تسبب في ثورة عارمة من الأندية تجاه اللجنة خلال اجتماع اليوم، خاصة فى ظل الضائقة المالية التى يمر بها أغلب الأندية، ما نتج عنه التراجع عن هذه الأفكار الهادمة ، خصوصا بعد مواجهة مسئولى الأندية اللجنة الثلاثية بأن تكاليف الـ VAR يتحملها الشركة الراعية بعيدا عن حسابات الجبلاية، فلماذا يريد مشاركة الأندية فى التكاليف واستنزاف مواردها المعدومة من الأساس؟، وهو الأمر الذى فتح علامات استفهام كبيرة حول هذا الأمر وجعل الشك يساور أغلب الأندية فى طريقة إدارة اللجنة الثلاثية للجبلاية.