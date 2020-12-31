شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار الجولة الرابعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 ، على صعيد المجموعات الأربعة .

و تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ،الشرقية للدخان مع الأهلى و مصر للبترول مع بتروجت و هليوليدو مع القناة ، بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا الزهور مع الزمالك و بنى سويف مع سبورتنج و أسكندرية للبترول مع هليوبوليس .

بينما تشهد المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من ، الداخلية مع طلائع الجيش و المنيا مع الشمس و الفيوم مع الطيران ، فيما يلتقى فى المجموعة الرابعة كلا من ، الترسانة مع سموحة و أكتوبر مع طنطا و دلفى مع الإتحاد .

واشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى أو الكأس.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة انطلاق الموسم الجديد يوم 18 ديسمبر الجارى بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل أى قبل شهر رمضان.