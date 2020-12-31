وهبة يقرر تصعيد ثنائي ناشئين للفريق الأول بالاسماعيلي قبل مواجهة المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد وهبة المدير الفنى للإسماعيلى تصعيد “عمر هنيدى” ظهير أيمن فريق 99 والمهاجم مروان شوقى زيدان، وجاء ذلك ، لحاجة الفريق الأول لجهودهما، إضافة لتألقهما بشكل لافت للنظر ضمن صفوف الفريق، ويستعد الاسماعيلي لملاقاة مصر المقاصة الأحد المقبل لحساب الأسبوع السابع بمسابقة الدورى المحلى.
وخسر فريق الإسماعيلي مواليد 99 بهدف مقابل لا شيء من فريق البنك الأهلي فى المباراة التي أقيمت عصر اليوم علي الملعب الفرعي بإستاد القناة ، في الأسبوع السابع من بطولة دوري الجمهورية .ليتوقف رصيد الفريق عند 16 نقطة في المركز الأول
وشهد اللقاء حضور محمد وهبة المدير الفني للفريق الأول وكابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمي إضافة لأحمد صالح المدير الإدارى.
وبدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من :
عبد الرحمن صلاح ومحمد مصيلحي ومحمد نصر وماجد عبد القادر وكريم علاء ومحمد الضرف وأحمد فوزي ( مروان شوقي ) ومحمد سليمان ومحمود عبدالله ( مكرم عبد المجيد ) وعصام مرزوق وحازم مرسي.
ويقود شباب الإسماعيلي فنيا جهاز فني مكون من : عطية صابر مدير فني وأيمن كمال مدرب عام وأحمد عبده مدرب حراس مرمى وباسم فتحي اخصائي علاج طبيعي ومحمد صالح إداري.
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