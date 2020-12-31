أول رد من هداف الجونة عن مفاوضات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

رد الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، عن حقيقة دخول نادي الزمالك في مفاوضات معه من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

المهاجم الزامبي الهداف قال في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء الخميس :"لا أعلم شيئًا عن مفاوضات الزمالك".

وكان عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قال في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، إن ناديه دخل في مفاوضات مع الجونة لضم بواليا.

المتحدث باسم الزمالك أوضح، أن نادي الجونة بالغ في الطلبات المادية حول بيع بواليا والذي يعتبر هداف الفريق الساحلي في الموسم الحالي.

واستطاع بواليا في الموسم الحالي أن يسجل ثلاثة أهداف، كما نجح الهداف الزامبي في تسجيل 13 هدفًا بالموسم الماضي (2019 - 2020).

وانتقل بواليا إلى صفوف الجونة في عام 2019 قادمًا من نكانا الزامبي.