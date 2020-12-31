الإسماعيلي يقرر استمرار محمد وهبة في قيادة فريقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، المشرف العام علي الكرة، استمرار محمد وهبة مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم وقائم بأعمال مدير الكرة.

وأشار النادي الإسماعيلي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الخميس، إلى أن الجهاز سيشهد تواجد عطية صابر كمدرب وسعفان الصغير كمدرس لحراس المرمى لحين انتهاء البطولة العربية.

يذكر أن الإسماعيلي سيلتقي بفريق الرجاء المغربي يوم ١١ يناير المقبل ضمن مباريات العودة للدور النصف النهائي من البطولة العربية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه فخر الدين بن يوسف.