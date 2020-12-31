"على رأس الأولويات".. سانت اتيان يحدد موقفه من مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
قالت تقارير صحفية فرنسية، مساء اليوم الخميس، إن نادي سانت إتيان سيضرب بقوة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل النتائج السيئة للفريق في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي.
وأشارت صحيفة "le10spor" الفرنسية، إلى أن كلود بويل المدير الفني لفريق سانت إتيان يريد تعزيز الجانب الدفاعي في الفريق بعد رحيل ويسلي فوفانا إلى ليستر سيتي مقابل 40 مليون يورو.
الصحيفة كشفت أن الجانب الهجومي يريد تعزيزه المدير الفني لفريق سانت إتيان حيث يتواجد مصطفى محمد مهاجم الزمالك على رأس أولويات الفريق الفرنسي.
وكان "الخليج 365" كشفت أن جان لوك بويزين يتواجد في مصر حاليًا ليقود الوفد الفرنسي الممثل من نادي سانت إتيان من أجل التفاوض مع نادي الزمالك حول التعاقد مع مصطفى محمد.
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ويتواجد سانت إتيان في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بعد مرور 17 جولة من منافسات الدوري الفرنسي.
ومن المقرر أن يخوض سانت إتيان مباراة غاية في الصعوبة عندما يواجه البطل باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ18 من عمر المسابقة.
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