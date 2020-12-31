حسين الشحات يحقق حلم الطفل ضياء بالتواجد بالأهلي

حرص حسين الشحات، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تلبية حلم الطفل ضياء تامر، أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، صاحب الـ11 عام من بنها، والذي تمنى ارتداء زي النادي الأهلي ومقابلة حسين الشحات.

وظهر الطفل ضياء داخل ملعب التتش بفرع النادي الأهلي في الجزيرة استجابة لنداء الطفل ضياء عبر برنامج "نمبر وان" وقام بمقابلة عدد من لاعبي الفريق الأحمر

مرتديًا قميص القلعة الحمراء.

وأكد ضياء تامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أنه يعشق الأهلي وبالتحديد اللاعب حسين الشحات وكذلك محمد مجدي أفشة وكهربا وعلي معلول.

وتابع: "نفسي أكون لاعب بالأهلي زي حسين الشحات وأتمنى مقابلته والتحدث معه، كما أتابع

كرة القدم العالمية بشغف كبير وبشجع محمد صلاح وريال مدريد".

على جانب أخر، قال والد الطفل ضياء تامر: "ابني ولد بهذه الإعاقة وتم عمل تحليل وراثي وأثبت أنه لا يوجد صله قرابة بينه وبين زوجته وتم إجراء عملية جراحية له عن طريق التأمين الصحي لظروف الأسرة المالية الصعبة".

وتابع: "كان مطلوب لي (عظمة) من خارج مصر اسمها بلوك سعرها 12 ألف جنية والوالد باع قطعة أرض كان يملكها للصرف على علاجه".

وأتم: "المطلوب لجراحته مبلغ مالي كبير فوق قدرات الأسرة المالية".