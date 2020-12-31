النصر 99 يكتسح البساتين بنصف دستة أهداف

اكتسح فريق النصر لكرة القدم مواليد 99 فريق البساتين بسداسية دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن بطولة القاهرة للناشئين.

وقدم النصر مباراة قوية بقيادة محمد خلف المدير الفني .

وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 16 من الشوط الأول عن طريق محمود عبده كريسبو الذي تكمن أيضا من تسجيل الهدفين الأول والثاني وقبل نهاية الشوط أحرز اسلام تامر الهدف

الثالث .وفي الشوط الثاني أحرز اسلام تامر الهدف الرابع واحرز اسامه ربيع الهدف الخامس واختتم يوسف دياب سداسية النصر بإحراز الخزف الثالث.بهذه النتيجة يتربع النصر علي قمة المجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين حيث فاز النصر في الجولة الأولي علي فريق القومي بهدفين دون رد أحرزهما محمود كريسبو ومحمود فتح الله .وأشاد محمد خلف المدير الفني بلاعبي الفريق وقال أنهم قدموا اداء قوي أمام البساتين وان الفريق يلعب بنظام وبأسلوب جيد مكنه من تحقيق نتيجة كبيرو وشهد اللقاء ظهور محمود عاطف وعمرو محمد واسلام تأخر وكريسبو بشكل جيد مشيرًا إلي أنه تم تصعيد اربع لاعبين من فريق 2005 .وشارك منهم الثلاثي محمد اشرف وأحمد جميل وأحمد خالد .ويستعد النصر لمواجهة فريق السكة الحديد يوم الخميس المقبل بملعب الساحل .