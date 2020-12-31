قام محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتجديد تعاقده مع النادي.

وجدد الحارس تعاقده لمدة ٣ سنوات ليستمر مع النادي حتى ٢٠٢٤.

ويأتي تجديد الحارس في إطار سياسة إدارة النادي بالحفاظ على قوام الفريق الحالي. تعاقده مع النادي.وجدد الحارس تعاقده لمدة ٣ سنوات ليستمر مع النادي حتى ٢٠٢٤.ويأتي تجديد الحارس في إطار سياسة إدارة النادي بالحفاظ على قوام الفريق الحالي.

كانت هذه تفاصيل خبر محمود جنش يجدد تعاقده مع الزمالك ثلاث سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.