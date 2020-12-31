وزير الشباب والرياضة يعقد جلسة مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمراجعة دراسة هيكلة الوزارة وتطوير أعمالها وفق الأسس والمعايير التي تتفق .

كما تضمنت المناقشات سب النقل إلى العاصمة الإدارية.

والإدارة بمقر وزارة الشباب والرياضة.يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمراجعة دراسة هيكلة الوزارة وتطوير أعمالها وفق الأسس والمعايير التي تتفق .كما تضمنت المناقشات سب النقل إلى العاصمة الإدارية.

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