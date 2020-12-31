مدرب أرسنال يكشف سر إعارة «شروة» لاعبيه قريبًا

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الخميس أنه سيتم إعارة لاعبين على الأرجح لأندية أخرى في فترة الانتقالات الشهر المقبل ، نظرا لوجود تشكيلة كبيرة ولاعبين زائدين في بعض المراكز.

وقال أرتيتا: سيتم إعارة الكثيريين ، وهذه هي الأولوية

الآن لأننا لا يمكننا الاحتفاظ بهذه الاعداد في مراكز معينة.وشدد المدرب الإسباني على عدم وجود حاجة لإيقاف الدوري مؤقتا بعد أن أدى تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى تأجيل ثلاث مباريات.وقال أرتيتا الذي أصيب بالفيروس في مارس الماضي ، كل البروتوكولات الصحية تطبق في ملاعب التدريب والمباريات واعتقد أنه ستفرض المزيد من القيود وستجرى المزيد من الفحوص لكن اعتقد أنه يمكننا المضي قدماً.

وسوف ينتقل المدافع سياد كولاشيناتس سينتقل إلى شالكة الألماني المتعثر لكن أرتيتا رفض تأكيد أي صفقة.