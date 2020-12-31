التعادل يحسم مواجهة الهلال والشباب بالدوري السعودي

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الهلال والشباب ، التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب ستد الملك فهد الدولي في إطار منافسات

الجولة 11 للدوري السعودي .تقدم الشباب بالهدف الأول عند الدقيقة 14 عبر اللاعب فابيو مارتينيز ، قبل أن يدرك الهلال هدف التعادل عبر لاعبه صالح الشهري في الدقيقة 87.بتلك النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 24 في صدارة ترتيب المنافسات.فيما ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 19 في الترتيب الثالث .