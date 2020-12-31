سلة الصيد تفوز بفضية الجيزة

حقق فريق 18 سنة لكرة السلة بصيد الدقى المركز الثانى والميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة بينما توج نادى الزمالك بالمركز الأول فى تلك البطولة.

وتضم قائمة الفريق اللاعبين صلاح الدين حسن، يوسف بسام شعبان، علي محمد حمدي، منير مصطفي عبد الحميد، محمد عبد الحميد الملا،

زياد ياسر حافظ، عمر عماد محي، محمد باسم السيد ، علي خالد محمد، عبد الرحمن حسين ، علي اشرف لطفي، نور محمد الباجوري، محمد هشام عبد الغني، بلا وائل شامل، شهاب الدين شريف، محمود طارق شكري، اسماعيل محمد شلبايه، اسر تامر الكحكي، احمد مجدي داود، عمر ايهاب محمد، محمد عمرو الاتربي، يوسف ايهاب، محمود هشام، يوسف وائل متولي، محمد هشام المكاوي.

يضم الجهاز الفنى والادارى كلا من: وائل الطنانى مدير فنى ، ماجد سلامة مدرب ، على الخطيب مدير إدارى، خالد عاطف إدارى، دكتور سيد حسان أخصائى إصابات، باسم سيد مدرب أحمال، محمد محمود خدمات معاونة.