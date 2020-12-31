محمد حمزة يتأهل إلى أولمبياد طوكيو في ألعاب القوى

تأهل محمد مجدي حمزة، لاعب فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي ، لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو، في إنجاز جديد للرياضة المصرية.
وتمكن محمد مجدي من الفوز بالمركز
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