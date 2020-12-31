قطر | اتحاد الكرة يحدد موعد سحب قرعة كأس الأمير

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد القطري لكرة القدم، عن اختيار يوم الرابع من يناير المقبل، موعدًا لإجراء قرعة كأس أمير قطر في نسختها رقم 49 لموسم 2020 / 2021.

وذكر الاتحاد القطري عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن القرعة تعتمد على ترتيب الفرق ومراكزها في دوري نجوم قطر للموسم الماضي 2020/2019، والتي يشارك فيها 16 ناديًا من أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وأضاف الموقع ذاته أن قرعة دور الستة عشر، سيتم إجراءها بعد تصنيف الفرق المشاركة إلى مستويين، بحيث يضم المستوى الأول الفرق الثماني الأولى في الترتيب النهائي لمنافسات دوري نجوم قطر للموسم الماضي، وهي فرق الدحيل والريان والسد والغرافة والسيلية والوكرة والعربي وقطر.

بينما ضمت لائحة المستوى الثاني الفرق الحاصلة على الترتيب من المركز التاسع إلى المركز الثاني عشر في دوري نجوم قطر وهي فرق الأهلي وأم صلال والخور والشحانية، إلى جانب أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من دوري الدرجة الثانية للموسم ذاته وهي فرق الخريطيات والمرخية والشمال بالإضافة إلى فريق معيذر المتأهل من المباراة التمهيدية التي أقيمت بين صاحبي المركزين الرابع والخامس من دوري الدرجة الثانية.

تجدر الأشارة إلى أن موعد المباراة الأولى من هذه المسابقة سيكون في الخامس والعشرين من يناير المقبل.