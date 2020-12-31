اخبار مصر | الزمالك يبقي على محمود جنش بعقد طويل الأمد

أعلن نادي الزمالك المصري، عن تجديد عقد حارسه محمود عبد الرحيم “جنش” لمدة ثلاث سنوات.

وذكر الموقع الرسمي للنادي المصري، أن جنش وقع على عقد جديد يبقيه في صفوف الزمالك حتى عام 2024.

وأضاف الزمالك في بيانه :” تجديد تعاقد حارس المرمي يأتي في إطار سياسة إدارة النادي بالحفاظ على قوام الفريق الحالي”.

يذكر أن الزمالك كان قد أعلن أمس الأربعاء عن تجديد عقد قائده محمود عبد الرازق شيكابالا ليبقى مع الفريق لمدة موسمين إضافيين.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد سبع نقاط.