الدوري المصري | غياب 11 لاعبًا عن تشكيلة الاهلي في مباراة وادي دجلة

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المديرالفني لفريق الأهلي، عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة والمقرر لها غدًا الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري المصري.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الخميس، أن الفريق سيفتقد لجهود 11 لاعبًا خلال مواجهة دجلة.

ويغيب عن الفريق كل من عمرو السولية لاعب الوسط الذي خضع لمسحة جديدة لتحديد موقفه من فيروس كورونا وكذلك النيجيري جونيور اجايي وكريم نيدفيد ومحمد محمود وجيرالدو وطاهر محمد طاهر للإصابة ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا ومحمد هاني واكرم توفيق ومروان محسن بعد ثبوت إيجابية عينتهم بفيروس كورونا.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة دجلة كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وعلي معلول وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وأحمد ريان وأحمد نبيل كوكا ومحمد شكري وعربي بدر وعبد الرحمن مانو وزياد طارق

ويواجه الأهلي فريق وادي دجلة مساء غدٍ الجمعة في إطار منافسات المرحلة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي،حامل اللقب، المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد تسع نقاط، فيما يحتل وادي دجلة المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط.