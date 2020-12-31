اخبار السعودية | نجم دفاع الاتحاد يكشف عن سر الفوز على الباطن في الدوري

أعرب حمد المنصور لاعب فريق الاتحاد عن سعادته البالغة عقب الفوز على الباطن 2 / 1، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وقال المنصور عقب الفوز في تصريحات لقناة “السعودية الرياضية”، إن الفريق طبق ما كان يرغب به المدير الفني للفريق فابيو كاريلي، وأن توجيهاته هي سر الفوز بالمباراة.

وأضاف مدافع الاتحاد: ” ظفرنا بالنتيجة وأغلقنا ملف الباطن وتركيزنا الآن على مباراة الشباب المقبلة”.

من جانبه ،أكد سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد، أن فريقه كان في حاجة ماسة لهذا الفوز من أجل اكتساب دفعة معنوية قبل مواجهة الشباب في المرحلة المقبلة.

وأضاف عبد الحميد أن فريقه لم يكن موفقا الموسم الماضي، لكن الأمر المختلف في الموسم الحالي هو توفر ثقافة الفوز لدى اللاعبين.

ورفع الفوز رصيد نادي الاتحاد إلى النقطة الثامنة عشر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.