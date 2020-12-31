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الزمالك يؤكد شفاء محمود علاء من كوفيد-19

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محمد مصطفى 0 تبليغ

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك المصري، أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس الخاصة بمحمود علاء مدافع الفريق قد جاءت سلبية.

وقال  أسامة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم الخميس، إن الفحوص أسفرت أيضًا عن سلبية المسحة التي خضع لها ابراهيم زارع اداري الفريق أيضًا.

وأضاف أن علاء سيخضع لمسحة اخري غدًا للتأكيد، بالإضافة إلى بعض الفحوصات للأطمئنان عليه، وذلك قبل انتظامه في التدريبات.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب برصيد سبع نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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