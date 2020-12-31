الزمالك يؤكد شفاء محمود علاء من كوفيد-19

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك المصري، أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا الخاصة بمحمود علاء مدافع الفريق قد جاءت سلبية.
وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم الخميس، إن الفحوص أسفرت أيضًا عن سلبية المسحة التي خضع لها ابراهيم زارع اداري الفريق أيضًا.
وأضاف أن علاء سيخضع لمسحة اخري غدًا للتأكيد، بالإضافة إلى بعض الفحوصات للأطمئنان عليه، وذلك قبل انتظامه في التدريبات.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد سبع نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات.
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