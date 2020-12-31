عاجل | الاتحاد الانجليزي يقرر إيقاف وتغريم مهاجم مانشستر يونايتد

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف الأورجوياني إدينسون كافاني مهاجم فريق مانشستر يونايتد ثلاث مباريات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني (136 ألف دولار)، وذلك بعد اعترافه بتهمة تتعلق بمنشور في مواقع التواصل الإجتماعي.

واستخدم المهاجم الدولي الأوروجوياني البالغ من العمر 33 عامًا، والذي سيؤدي بعض الخدمات الإجتماعية والتعليمية كجزء من العقوبة، كلمة تم تنصيفها على أنها عبارة عنصرية عبر منصة تبادل الصور” إنستجرام”.

وقام كافاني بحذف المنشور بعدما تم اخطاره بتأثيره، لكن الاتحاد الإنجليزي واصل اتهامه له وسيغيب عن مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وكذلك مواجهة الدور قبل النهائي لكأس الرابطة المحترفة أمام مانشستر سيتي ومباراة أمام واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن منشور كافاني كان مُهينًا ومسيئًا وغير لائق وأدى إلى تشويه سمعة اللعبة.

وسيتم الكشف عن الأسباب الكاملة للعقوبة في وقت لاحق، حيث كانت مدة الإيقاه هي الحد الأدنى المسموح به في مثل هذه المواقف، كما أعرب مانشستر يونايتد عن أمله أن يتم الأتفاق على أن كافاني “ليس عنصريًا“.

وأوضح مانشستر يونايتد في بيانه: “كما ذكر كافاني ، فانه لم يكن يعلم أن كلماته يمكن أن يتم إساءة فهمها، كما أنه تقدم باعتذاره بصدق عن المنشور ولكل من أساء إليه”.

وأضاف البيان: “رغم اعتقاده الصادق بأنه كان يرسل رسالة شكر لصديق مقرب على تهنئته له، لكنه اختار أن لا يطعن على الاتهام احترامًا وتضامنًا مع كرة القدم ومُحاربة العنصرية“.

وتابع: “النادي واثق من أن الهيئة المستقلة ستوضح في أسبابها أن كافاني ليس عنصريا، وأنه لم يكن هناك أي نوايا للعنصرية في منشوره “.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.