عقوبة كبيرة في حق كافاني مهاجم مانشستر يونايتد 

أصدر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الخميس عقوبة كبيرة في حق مهاجم مانشستر يونايتد، الأوروغوياني إيدنسون كافاني.



وتمت معاقبة كافاني (33 عاماً) بحرمانه اللعب لـ3 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه إسترليني لانتهاكه قواعد النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.



واستخدم كافاني كلمة "زنجي" في تعليق على إنستغرام بعد الفوز 3-2 على ساوثهامبتون في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر قبل أن يعتذر عن الواقعة.



وسيغيب كافاني عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري أمام أستون فيلا وكذلك عن مواجهة الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام مانشستر سيتي ومباراة كأس الاتحاد أمام واتفورد بسبب عقوبة الإيقاف.



وقال الاتحاد الانكليزي في بيان "التعليق الذي ظهر على حساب مهاجم مانشستر يونايتد كان مهيناً ومسيئاً وغير لائق ويضر بسمعة اللعبة ويخالف لوائح الاتحاد الانكليزي".



وأضاف الاتحاد أنه سيتعين على كافاني أيضاً الخضوع لبرنامج تثقيفي ضمن العقوبة.



وقال يونايتد إن كافاني قرر عدم الطعن على الاتهام احتراماً لحملة الاتحاد الانكليزي "لمناهضة العنصرية في كرة القدم".



وتابع النادي في بيان "رغم اعتقاده الصادق بأنه كان يرد بكل ود على رسالة تهنئة من صديق مقرب اختار كافاني عدم الطعن على هذا الاتهام".



وأردف الفريق قائلاً "يثق النادي أن لجنة التأديب المستقلة ستوضح في حيثيات القرار أن كافاني ليس عنصرياً ولم يكن هناك أي نية عنصرية وراء التعليق على إنستغرام".