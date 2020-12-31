شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: جنش يجدد تعاقده مع الزمالك 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قال الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك الرسمية، أن الحارس محمود عبدالرحيم جنش جدد تعاقده مع النادي لـ3 سنوات. وكتب «الغندور» عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «جنش المحترم يجدد لنادي الزمالك 3 سنوات.. ألف مبروك». الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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