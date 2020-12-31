شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعافي محمود علاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا الخاصة بمحمود علاء مدافع الزمالك جاءت سلبية.

وأضاف «أسامة»، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أن إبراهيم زارع، إداري الفريق، جاءت نتيجة المسحة الطبية الخاصة به سلبية أيضًا.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن علاء سيخضع لمسحة أخرى غدًا للتأكيد، بالإضافة إلى بعض الفحوصات للاطمئنان عليه، وذلك قبل انتظامه في التدريبات. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن تعافي محمود علاء من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.