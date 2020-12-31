شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد وسيتي‭ ‬يلعبان مباراتين من الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس أن الغريمين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سيخوضان مباراتيهما المؤجلتين من الجولة الأولى للموسم في يناير.

ولم يلعب الفريقان في الجولة الأولى في سبتمبر، بسبب مشاركتهما في مراحل خروج المغلوب لمسابقتي الأندية في أوروبا الموسم الماضي والتي انتهت في أغسطس بسبب وباء كوفيد-19.

وسيستضيف بيرنلي منافسه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في 12 يناير بينما يستضيف سيتي منافسه أستون فيلا في 20 يناير. وستضيف المباراتان المزيد من الأعباء لجدول مواجهات مزدحم بالفعل لقطبي مانشستر اللذين سيلتقيان أيضا في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة في السادس من يناير قبل أن يستهلا مشوارهما في كأس الاتحاد في الأسبوع التالي.

ويحتل سيتي المركز الثامن في الدوري من 14 مباراة بعد أن تأجلت مباراته يوم الاثنين في ضيافة إيفرتون بسبب تفشي كوفيد-19 في النادي.

وعاد الفريق الأول لمانشستر سيتي للمران بعد إغلاق ملاعب التدريب في النادي لمدة يومين لكن رابطة الدوري لم تعلن عن أي موعد جديد لمباراته مع إيفرتون. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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