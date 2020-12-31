شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يضيع على ليفربول 20 مليون يورو لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت إصابة كوتينيو، لاعب ليفربول السابق، وبرشلونة الحالي، عن خسارة فريق الريدز حامل لقب البريميرليج، 20 مليون يورو، كانت من المفترض أن يحصل عليها النادي الإنجليزي حال خوض نجمه البرازيلي السابق 10 لقاءات مقبلة بقميص برشلونة في الدوري الإسباني كما هو متفق عليه بين الناديين الإنجليزي والإسباني.
وأكد موقع صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن إصابة كوتينيو الذي تعرض لها خلال لقاء إيبار الذي سقط فيه الفريق الكتالوني في فخ التعادل، ستضيع على ليفربول 20 مليون يورو كان من المفترض أن يحصل عليها بعد 10 مباريات مقبلة.
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