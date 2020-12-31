شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وصبحي علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. ويلتقي بيراميدز مع نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. وجاءت اختيارات المدير الفني على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان- شريف إكرامي خط الدفاع: على جبر- طارق طه- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي- أحمد أيمن منصور خط الوسط: عمر جابر- أحمد توفيق- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد- أحمد الشيخ- محمود حمادة خط الهجوم: محمود وادي- دودو الجباس- جون أنطوي الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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