شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد برنامج أنشطة ذوي الإعاقة السمعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت لجنة الإمارات لرياضة الصم البرنامج الزمني لأنشطة المرحلة المقبلة، كما أجرت مراسم قرعة دوري كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ذيبان سالم المهيري الأمين العام باللجنة البارالمبية الإماراتية، وعبدالله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، وحمد هزاع الدرمكي نائب الرئيس اللجنة، وممثلي أندية أصحاب الهمم.

وتم توزيع الفرق المشاركة بدوري كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية على مرحلتي الذهاب والإياب، كما تمت مناقشة لوائح البطولات واعتماد البرنامج الزمني لدوري قدم الصالات وبطولات البولينج وكرة الريشة الطائرة وكرة الطاولة والرماية والشطرنج.

وأكد ذيبان سالم المهيري أن أنشطة وبرامج لجنة الإمارات للصم ودوري كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية تتميز بطابع الإثارة والتشويق، متمنياً التوفيق لجميع الأندية المشاركة هذا الموسم وأن يكون صاحب هذه النسخة من الدوري بطلاً جديداً.

وقال عبدالله أهلي إن مستوى اللاعبين تطور بشكل ملحوظ خلال المواسم الماضية، آملاً أن يحظى هذا الموسم بكل ما هو جديد للفرق المشاركة وأن يكتسب لاعبونا خبرات جديدة.

وأشار حمد هزاع الدرمكي إلى أنه لابد من الاهتمام وتسخير كل الإمكانات وتوفير البيئة والمناخ الملائمين للاعبين حتى تتحقق الأهداف المنشودة، مؤكداً أهمية تدارك سلبيات المواسم الماضية.

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