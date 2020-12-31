شكرا لقرائتكم خبر عن «منذرة» تحلق بناموس الحقايق الأبكار في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

انتزعت «منذرة» لعلي الشامسي ناموس الشوط الأول في سباق فئة الحقايق الأبكار الذي أقيم صباح الخميس على أرضية ميدان الوثبة، وشهد 25 شوطاً، وتمكنت «منذرة» من أن تقطع مسافة 3 كلم بزمن قدره 4:22:7، وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان كان الموعد مع «الفارس» لسعيد الكتبي ليحقق المركز الأول وناموس الشوط بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 4:20:2.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «الظبي» لأحمد العامري، الشوط الرابع «حظ» لحمد المنصوري، الشوط الخامس «بدران» لعمير العامري، الشوط السادس «قرار» لمسعود العامري، الشوط السابع «الذهيبة» لعويضة العامري، الشوط الثامن «مميز» لأحمد الكتبي، الشوط التاسع «زاهية» لمحمد المهيري، الشوط العاشر «سمحة» لسلطان السعيدي، الشوط 11 «الخروف» لعوض البلوشي، الشوط 12 «جبارة» لعاطف القرشي، الشوط 13 «الغزال» لمحمد الخييلي، الشوط 14 «هوايل» لعبيد المزروعي، الشوط 15 «شاهين» لعمير العامري، الشوط 16 «الذيبة» لراشد الشامسي، الشوط 17 «معزم» لحمد الدرعي، الشوط 18 «الطيارة» لأحمد العامري، الشوط 19 «الظبية» لمحمد العامري، الشوط 20 «هجام» لهزاع الدرعي، الشوط 21 «خيرة» لعامر المنصوري، الشوط 22 «التماس» لأحمد الدرعي، الشوط 23 «عنيد» لعبيد العليلي، الشوط 24 «شقرا» لمحمد العامري، وفي آخر أشواط فئة الحقايق كان الموعد مع «لابق» لراشد المنصوري محققاً المركز الأول.

وحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز نقدية قيمة، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.