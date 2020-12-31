شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يجدد صراع الأهلى والزمالك على الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكل الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة، حلقة صراع جديد بين الأهلى والزمالك، قطبي الكرة المصرية في الانتقالات الشتوية المقبلة لرغبة كل منهما في الفوز بخدمات اللاعب الذى خطف الأنظار وسحب البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدوري المصري.

تواصل مسئول الأهلى مع نظرائهم في الجونة لقطع الطريق على منافسهم الزمالك والفوز بالصفقة خاصة أن المارد الأحمر يرغب في التعاقد مع مهاجم سوبر لتلبية احتياجات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل تدعيم الخط الأمامي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر خلال شهر فبراير المقبل.

دخل الزمالك على خط المفاوضات مع الجونة لحسم صفقة مع والتر بواليا والذي يقدم مستويات قوية في الموسم الماضي ويستمر تألقه بالموسم الحالي للبحث عن البديل المناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى يصر على خوض التجربة الاحترافية فى ظل امتلاكه عرض من سانت إتيان الفرنسى.

من جانبه، أكد عصام سالم المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن النادى تقدم بعرض رسمى لنادى الجونة للحصول على توقيع الزامبى والتر بواليا مهاجم الفرق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة موضحا أن نادى الجونة بالغ فى المطالب المالية للسماح برحيل اللاعب لصفوف الفارس الأبيض ما جعل المفاوضات تتعثر.

شارك والتر بواليا مع الجونة في الموسم الماضى في 35 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفا وصنع هدف آخر، ومع نكانا الزامبى لعب 13 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفين بينما يتربع في الموسم الحالي من الدوري المصري على قمة ترتيب الهدافين برصيد ثلاثة أهداف من 5 مباريات.