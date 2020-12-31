شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل الموسم الأخير كلمة السر في حسم تجديد شيكا وفتوح وأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي الزمالك في الحصول علي توقيع الثلاثي يوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا واحمد فتوح علي تجديد تعاقدهم مع الفريق، والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد مرحلة من المفاوضات والقلق الذي كان يسيطر علي جماهير الزمالك من عدم قدرة إدارة النادي الحالية في الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق.

وكشف مصدر داخل لجنة الكرة بالزمالك ان إدارة النادي قررت تعديل القيمة المالية للموسم الأخير في عقد الثلاثي لتتماشي مع القيمة المالية للعقد الجديد، وهو ما جعل اللاعبين يوافقون علي المقابل المادي المعروض من الزمالك على اعتبار أن فارق المعروض من الزمالك عن المطلوب من اللاعبين سيتم تعويضه في العقد القديم وتحديدا قيمة مستحقات الموسم الحالي للثلاثي.

كما أضاف المصدر ان محمود شيكابالا سيحصل علي 10 مليون جنيه في الموسم الأول تزيد 100 ألف جنيه في الموسم الثاني حيث يمتد تعاقده لموسمين، فيما يحصل احمد فتوح علي 7 مليون جنيه في الموسم تزيد أيضا بقيمة 100 الف جنيه في الموسم ، ويمتد تعاقده لـ 4 مواسم.

اما بالنسبة لمحمود جنش فقد طلب اللاعب الحصول علي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد مساواة مع محمد عواد حارس مرمي الفريق ، الا ان إدارة الزمالك رفضت المبلغ الذي طلبه جنش وعرضت عليه 10 مليون جنيه في الموسم ، وهو ما كان عائقا للحصول علي توقيعه، ولكن تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين ليتم إضافة مميزات اخري مالية علي عقد جنش الجديد.

فيما وافق أوباما علي الحصول علي 12 مليون جنيه في الموسم بعدما كان طلب 15 مليون في الموسم، مساواة مع طارق حامد كابتن الفريق، ولكن إدارة الزمالك طلبت منه الموافقة علي الـ 12 مليون في الموسم مع تعويضه اثناء سير العقد بمميزت أخرى مثل الإعلانات والمكافات.